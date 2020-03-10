Kuruluş Osman'a flaş transfer! Hangi ünlü isim kadroya dahil oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yurdaer Okur, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy’un ardından diziye iki isim daha katılmıştı. Tolga Akkaya, Dumrul karakteri ile Atilla Güzel ise Ayaz karakteriyle dizide boy gösterdi.

YILDIZ KÜLTÜR KURULUŞ OSMAN'DA

Şimdi yeni bir karakter daha Kuruluş Osman’a geliyor. Burak Özçivit’in başrolündeki dizide Rabia Ana karakterini Yıldız Kültür canlandıracak.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kuruluş Osman'ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelecek ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur'un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay'la kozlarını paylaşıyor!

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir...

OSMAN BEY İHANET OYUNUNU BOZABİLECEK Mİ?

Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00'de ATV ekranında yanıt bulacak.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman' büyük sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bölümleriyle her çarşamba ATV'de.