Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'ı takipçileri yorum yağmuruna tuttu!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun dizisiyle ekranlara dönen, ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Oyuncunun takipçileri ise fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Kuruluş Osman'a gelmesini isteyen hayranları, 'Adamın sakalını takip eder olduk', 'Kuruluş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ı, Ertuğrul beyi bekliyoruz', 'Engin bey sizi Kuruluş'a bekliyoruz' şeklinde yorumlar yapıldı.