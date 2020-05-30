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  3. Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını şaşırtan karar!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:03 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını şaşırtan karar!

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını şaşırtan karar!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle adeta altın çağını yaşayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayranları, bir süredir oyuncuyu Kuruluş Osman'a bekliyordu. Ancak oyuncu, sevenlerini üzecek bir karar aldı.

Diriliş Ertuğrul’un yayınlandığı her ülkede Engin Altan Düzyatan hayranlığı da katlanarak artıyor. 2019-2020 sezonuna Kurşun dizisi talihsizliği ile başlayan Düzyatan, 6 bölüm süren bu yapımda çok iyi performans sergilemesine rağmen reytingler beklentilerin altında gelmişti.

KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Kurşun'un ardından Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman’a katılacağı iddia edilmiş, oyuncu böyle bir planlama olmadığını açıklamıştı. Ancak hayranları sosyal medyada ısrarla Kuruluş Osman’a katılmasını isteyen yorumlar yapıyor.

Engin Altan Düzyatan ise bambaşka bir ruh halinde yaşıyor… Oyuncu, daha önce canlandırdığı karakterleri yeniden canlandırarak kendini tekrarlamak istemiyor. Diriliş Ertuğrul ile Kuruluş Osman’ı iki ayrı dizi projesi olarak gören oyuncu, zaten yaptığı bir şeyi yeniden yapmak istemiyor.


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