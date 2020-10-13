Kuruluş Osman'a 2 ünlü isim daha katılıyor. Kuruluş Osman kadrosuna bu bölümde ünlü oyuncular Görkem Kanbolat Arslan ve Seray Kaya da katılacak. 2. sezona bambaşka bir hikaye ve birçok yeni oyuncunun katılımı ile başlayan dizi, takipçilerini bir hayli etkiliyor.

Yeni oyuncular ve karakterlerin detayları da merakla bekleniyor. Görkem Kanbolat Arslan ve Seray Kaya da Kuruluş Osman dizisine büyük katkı yapacaklar.

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası’ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası’na geliyor. Savcı Bey’in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey’in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun’u endişeye sürüklüyor.

Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası’na gelen Nikola ve Flatyos’un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey’in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey’e kendini kabul ettirebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.