Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Ayşegül Günay Demir (Zühre Hatun) kimdir, kaç yaşında?

Ayşegül Günay Demir kimdir, kaç yaşında? sorusu Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide Ayşegül Günay Demir Zöhre (Zühre HaTUN) karakterini canlandırıyor. Daha önce çeşitli projelerde yer alan Demir, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Peki, Kuruluş Osman Zöhre (Ayşegül Günay Demir) kimdir, nereli? İşte cevabı…

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR (KURULUŞ OSMAN ZÖHRE) KİMDİR?

Ayşegül Günay Demir 9 Kasım 1969 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 46 yaşında olan Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almış olan Ayşegül Günay akrep burcudur. Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan, Günay uzun yıllarda tiyatro da oynamış bir oyuncudur.

Ayşegül Günay Demir Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterini oynuyor.

Rol Aldığı Diziler:

Diriliş Osman (Zühre, 2019)

Verda (Adalet, 2019)

Çukurdere (2018)

Bir Mucize Olsun (Esma Sancaktar, 2018)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon, Aytül, 2015-2016)

Yer Gök Aşk (3 Sezon, Sultan, 2010-2012)

Lale Devri (TV Dizisi, Sultan, 2010-2013)

Aile Saadeti (Lamia, 2009)

Küçük Kadınlar (2. Sezon (Eda, 2009)

Derman (2008)

Eşref Saati (2. Sezon 2008)

Kaybolan Yıllar (Niran, 2006)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye Sözer, 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine, 2016)

Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2012)

Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2011)

Avatar (Türkçe Seslendirme, 2009)

Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını, 2008)