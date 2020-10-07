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07 Ekim 2020 Çarşamba 00:49 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman kim kimdir?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler" Kuruluş Osman kim kimdir"

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuna başlıyor. Kuruluş Osman oyuncuları da yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ile birlikte netlik kazanmaya başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta oyuncuların katıldığı dizi yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman yeni sezonuna bomba gibi başlayama hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisi verdiği uzun aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Birçok yeni oyuncuyu kadrosunda dahil eden dizi 7 Ekim Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kuruluş Osman’a kimler katıldı, yeni sezon oyuncuları kim?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Seda Yıldız

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan Akdeniz

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Burak Çelik

Yeşim Ceren Bozoğlu

Cüneyt Arkın

Tamer Yiğit

Erkan Avcı

Kanbolat Görkem Arslan

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Umut Karadağ

Bahtiyar Engin

Seray Kaya

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. 

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