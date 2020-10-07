Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman kim kimdir?
Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuna başlıyor. Kuruluş Osman oyuncuları da yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ile birlikte netlik kazanmaya başladı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta oyuncuların katıldığı dizi yeni sezona bomba gibi başlamaya hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman yeni sezonuna bomba gibi başlayama hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisi verdiği uzun aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Birçok yeni oyuncuyu kadrosunda dahil eden dizi 7 Ekim Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kuruluş Osman’a kimler katıldı, yeni sezon oyuncuları kim?
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit
Nurettin Sönmez
Ragıp Savaş
Seda Yıldız
Emre Basalak
Özge Törer
Buse Arslan Akdeniz
Aslıhan Karalar
Açelya Özcan
Yiğit Uçan
Burak Çelik
Yeşim Ceren Bozoğlu
Cüneyt Arkın
Tamer Yiğit
Erkan Avcı
Kanbolat Görkem Arslan
Seçkin Özdemir
Ahmet Yenilmez
Emin Gürsoy
Umut Karadağ
Bahtiyar Engin
Seray Kaya
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.