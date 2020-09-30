Kuruluş Osman yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Fragmanda Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit gibi usta oyuncuların olması ve Ertuğrul Bey’in obaya geri dönmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?



KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sezon başlangıç tarihini duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda: "Türk ordusu nizam kurar! KuruluşOsman yeni sezon ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!” açıklamasında bulundu.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.