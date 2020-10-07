Kuruluş Osman yeni oyuncusu Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin dizileri ve filmleri neler?

Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi 7 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonuna başladı. Bahtiyar Engin Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesi oldu. Bahtiyar Engin tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapıyor.



BAHTİYAR ENGİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bahtiyar Engin 13 Ağustos 1965 yılında Ordu’da dünyaya geldi. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun olan Bahtiyar Engin 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'ni bitirdi ve daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunan Engin tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Jet Sosyete (2018) - Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler - 2015

The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) - 2015[1]

Ulan İstanbul - Vahid Akça - (Konuk Oyuncu) - 2014

Pek Yakında - Efektçi Ali - 2014

Kurtlar Vadisi Pusu Adsız - 2014

Aşk Oyunu - 2014

Karınca Kapanı - 2014

Galip Derviş - Plakçı (Konuk Oyuncu) - 2013

Ben Onu Çok Sevdim - Mükerrem Sarol - 2013

Yalan Dünya - 2012

Keşanlı Ali Destanı - 2012

Crysis Warhead - 2009

Orada - 2009

Benim Annem Bir Melek - 2008

Kollama-2008

Kabadayı-2007

Göbek Bağı - 2007

Semum - 2007

Avrupa Yakası (dizi) - 2006

Hokkabaz- 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

İnşaat - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Parça Pinçik - 2000

Bizim Çocuklar - 2000

Yılan Hikayesi - 1999

Laleli'de Bir Azize - 1998

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Şaban Askerde - 1993

Teleflaş - 1992

İz Peşinde - 1989

Hanım - 1988