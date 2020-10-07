Kuruluş Osman Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ kaç yaşında, aslen nereli?

Umut Karadağ Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil edilen isimler arasındaki yerini aldı. 1971 yılında Ankara’da dünyaya gelen Umut Karadağ, Kurtlar Vadisi Filistin, Zümrüdüanka, Vatanım Sensin gibi projelerde yer aldı. Karadağ’ın Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken izleyiciler şimdiden heyecanlandı. Umut Karadağ nereli? sorusunun cevabı ve oyuncu ile ilgili merak edilen birçok şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



UMUT KARADAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Umut Karadağ Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Birçok dizi ve filmde rol alan Umut Karadağ, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde oynuyor. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.

UMUT KARADAĞ’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay

Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir

Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan

Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay

Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı

Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı

Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş

Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012

ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi

Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut

Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan

Kara Yılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar

Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof

Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet

Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer

Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan

Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993