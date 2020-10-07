Kuruluş Osman Umut Karadağ kimdir? Umut Karadağ kaç yaşında, aslen nereli?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun oyuncu kadrosuna birçok oyuncu dahil edildi. Umut Karadağ Kuruluş Osman yeni sezonunda Atv ekranlarında olacak. Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde rol alan Karadağ diziden ayrıldı. Peki, Umut Karadağ kimdir, nereli? Umut Karadağ dizileri ve filmleri neler?
Umut Karadağ Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil edilen isimler arasındaki yerini aldı. 1971 yılında Ankara’da dünyaya gelen Umut Karadağ, Kurtlar Vadisi Filistin, Zümrüdüanka, Vatanım Sensin gibi projelerde yer aldı. Karadağ’ın Kuruluş Osman dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken izleyiciler şimdiden heyecanlandı. Umut Karadağ nereli? sorusunun cevabı ve oyuncu ile ilgili merak edilen birçok şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
UMUT KARADAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Umut Karadağ, 26 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Umut Karadağ Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. Birçok dizi ve filmde rol alan Umut Karadağ, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde oynuyor. Umut Karadağ, 1.88 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur.
UMUT KARADAĞ’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kuruluş Osman : 2020 - Metin Günay
Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu - 2020 - Mustafa Sagir
Zümrüdüanka : Cemal Şan - 2020 - Adil Demirkan
Halka : Volkan Kocatürk - 2019 - İskender Akay
Vatanım Sensin : Yağmur Taylan\Durul Taylan\Burak Arlıel - 2018 - Yunan Kralı
Kehribar : Yıldız Hülya Bilban - 2016 - Veli Yarımcalı
Tatar Ramazan : Cevdet Mercan - 2013 - Abdurrahman Çavuş
Yol Ayrımı : Yasin Uslu - 2012
ES-ES : Bahadır İnce - 2009 - Azmi
Ayışığı : Yağmur Taylan\Durul Taylan - Korkut
Yersiz Yurtsuz : Cemal Şan\Cevdet Mercan - 2007 - Celal
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007 - Doğan
Kara Yılan : Yağmur Taylan - Durul Taylan - Binbaşı Gaspar
Sağır Oda : Serdar Akar - 2006 Yuri Krakof
Eylül : Veli Çelik - 2005 - Mehmet
Düşler ve Gerçekler : Kumral Pakel - 2005 - Remzi
Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - 2004 - Tamer
Estağfurullah Yokuşu : Abdullah Oğuz - 2002 - Yasin
Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yakup
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - 2001 - Bedirhan
Yukarı Karakısık : Tarık Alpagut - 1993