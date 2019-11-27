Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? Kuruluş Osman Şeyh Edebali'si Seda Yıldız kaç yaşında?

Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Atv’nin yeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde Şey Edebali karakterine Seda Yıldız hayat veriyor. Kuruluş Osman' da Osman Bey Şeyh Edabali' den akıl almakta ve önemli kararlarda Şeyh Edebali'ye danışmaktadır. Diziyi seyredenler Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

KURULUŞ OSMAN ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğmuş ve 120 yaşına kadar yaşamıştır. 1326 yılında vefat eden Şeyh Edebali yaşamı boyunca İslami eğitim vermiş ve Osman Bey' in yanında uzun yıllar hoca olarak bulunmuştur. Şeyh Edebali Osmanlıda İslami Edebiyatçı olarak bilinirmiş. Yapılan araştırmalara göre Şeyh Edebali dini konularda da bilgin ve ilim sahibi olarak bilinirmiş. Osmanlı döneminde İslami konular hakkında eğitim veren Şeyh Edebali Osman Beyin padişahlığında da akıl danıştığı kişiymiş. Türkiye' de Bilecik sınırları içinde mezarı bulunmaktadır ve bu mezar Şeyh Edebali Türbesi olarak bilinmektedir. Kurtuluş Osman dizisinde de Osmanlı da olduğu gibi Şeyh Edebali hem Osman Bey' in hocası hem de Osman'ın karısı Bala Hatun' un babasıdır.

KURULUŞ OSMAN'IN ŞEYEDEBALİSİ SEDA YILDIZ KİMDİR?

Kurtuluş Osman' da Şey Edebali rolünde Seda Yıldız seyirci ile buluştu. 1962 zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolü ile oynayan Seda Yıldız Kurtuluş Osman' da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

İlk dizisi ise 1987 yılında Gönül Dostları' dır. Oyunculuğun yanısıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız' ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Kurtlar Vadisi Pusu' da Yaşar rolü Seda Yıldız' ı tanınan bir oyuncu yapmıştır. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugğne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.

