Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? Kuruluş Osman Prenses Adelfa'sı Hazal Adıyaman kim?

Kuruluş Osman Prenses Adelfa'sı Hazal Adıyaman kim? sorusu tüm Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılıyor. Genç oyuncu Hazal Adıyaman, dizide Bizans Prensesi Adelfa karakteriyle ekranlara gelecek. Konstantiniyye’den Konya’ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak. Kuruluş Osman Prenses Adelfa hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

KURULUŞ OSMAN PRENSES ADELFA KİMDİR?



Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye'den Konya'ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak.

KURULUŞ OSMAN PRENSES ADELFA'SI HAZAL ADIYAMAN KİM?



Hazal Adıyaman, 22 Kasım 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Hazal Adıyaman kameralar karşısına ilk kez 2013 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile geçmiştir.

Kalbimdeki Deniz, Bir Yusuf Masalı, Aşkın Bedeli ve Hanım Köylü dizilerinde rol alan Hazal Adıyaman şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Bizans Prensesi Adelfa karakterine hayat veriyor. Hazal Adıyaman, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

HAZAL ADIYAMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:



2020-Kuruluş Osman (Bizans Prensesi Adelfa)- (TV Dizisi)

2018-2019 – Bizim Hikaye (Derin) (TV Dizisi)

2017 – Kalbimdeki Deniz (Ece) (TV Dizisi)

2016 – Hanım Köylü (Gülgün) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (TV Dizisi)

2014 – Bir Yusuf Masalı (Yasemin)

2013 – Aşkın Bedeli (Melek) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gül) (TV Dizisi)