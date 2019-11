Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncuları arasında kimler var? İşte kadrosu

Kuruluş Osman oyuncuları merak edilen konular arasında yerini aldı. Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliği taşıyan Kuruluş Osman ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıktı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen dizide Burak Özçivit Osman Gazi’ye hayat veriyor. Dizinin 2. bölümde Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakteri ile büyük alkış toplayan başarılı oyuncu Eren Vurdem dahil oluyor. İşte Kuruluş Osman oyuncuları

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandırıyor.

NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK

Nurettin Sönmez, 1978 yılında dünyaya geldi. Uzunca bir süre Çin'de yaşayan Nurettin Sönmez, orada yoğun antrenman sürecinden geçti ve Uzak Doğu sanatları hakkında epey bir bilgi sahibi oldu. Nurettin Sönmez, Mavi Kelebekler, Akşam Güneşi, Kıvılcım Sevgili, Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da Bamsı karakterini canlandırıyor.

RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

ÖZGE TÖRER-BALA HATUN

Özge Törer, henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi...

SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR

İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE

ALMA TERZİÇ-SOFİA

EMRE BASALAK-GÜNDÜZ

ABDÜL SÜSLER-KALONOZ

EREN HACISALİHOĞLU-BATUR

BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL

ASLIHAN KARALAR-BURÇİN

UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN

AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN

YİĞİT UÇAN-BORAN

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA YENİ BİR İSİM!

Dizinin 2. bölümde Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakteri ile büyük alkış toplayan başarılı oyuncu Eren Vurdem katılıyor.

Ateş karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Eren Vurdem Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin yanında olan savaşçılardan birine hayat verecek. İlerleyen bölümlerde Vurdem, dizinin kilit karakterlerinden biri olacak.