Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman oyuncuları merak ediliyor. Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? Yeni dizi her hafta çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyicinin beğenisine sunulacak. Dizide Burak Özçivit Osman Gazi’ye, Saruhan Hünel Alişar’a, Özge Törer Bala Hatun’a hayat veriyor. Kuruluş Osman oyuncu kadrosunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.
Kuruluş Osman oyuncu kadrosu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kuruluş Osman oyuncuları arasında kimler var? Yeni dizi 20 Kasım’da başlıyor. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman’da yine birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizide Saruhan Hünel Alişar’a, Özge Törer Bala Hatun’a hayat veriyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?
BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN
NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK
RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR
SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR
İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA
AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE
ALMA TERZİÇ-SOFİA
EMRE BASALAK-GÜNDÜZ
ABDÜL SÜSLER-KALONOZ
EREN HACISALİHOĞLU-BATUR
ÖZGE TÖRER-BALA HATUN
BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL
ASLIHAN KARALAR-BURÇİN
UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN
AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN
YİĞİT UÇAN-BORAN