Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kuruluş Osman oyuncuları arasında kimler var? Yeni dizi 20 Kasım’da başlıyor. TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman’da yine birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizide Saruhan Hünel Alişar’a, Özge Törer Bala Hatun’a hayat veriyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN

NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK

RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR

SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR

İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE

ALMA TERZİÇ-SOFİA

EMRE BASALAK-GÜNDÜZ

ABDÜL SÜSLER-KALONOZ

EREN HACISALİHOĞLU-BATUR

ÖZGE TÖRER-BALA HATUN

BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL

ASLIHAN KARALAR-BURÇİN

UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN

AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN

YİĞİT UÇAN-BORAN