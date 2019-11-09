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  3. Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'ın yayın günü belli oldu!

Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'ın yayın günü belli oldu!

Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'ın yayın günü belli oldu!

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'dan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi.

Dizide olup olmayacağı merak edilen güzel oyuncu Karalar, iki müjdeyi birden verdi. Aslıhan Karalar, hem dizide yer alacağını hem de dizinin yayın tarihini açıkladı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Karalar, “Kısmetse 20 Kasım akşamı ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.


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