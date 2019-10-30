Kuruluş Osman ne zaman, hangi gün başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman’ın ne zaman yayınlanacağı araştırılanlar arasında bulunuyor. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman hikayesi ile izleyicinin karşısına çıkacak. ATV ekranlarında izleyici karşısında çıkacak olan dizide Osman Gazi’yi Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ’ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gibi ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman’ın ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Diriliş Ertuğrul’un yayın günü olan çarşamba günü Kuruluş Osman’ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çarşamba günü ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz’in final yapacağı açıklamasının gelmesinin ardından Kuruluş Osman’ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor.

KURULUŞ OSMAN İKİNCİ TANITIMI YAYINDA

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

Fragmanda Burak Özçivit’in çok iyi at kullandığı görülüyor. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri fragmanda yankılanıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit

Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüne hayat verecek.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edilmişti. Ancak sevilen isim Çukur dizisinin kadrosuna katıldı.