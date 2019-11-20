Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Reyting rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan dizi, ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizide Burak Özçivit Osman Gazi’ye, Nurettin Sönmez Bamsı’ya, Ragıp Savaş Dündar’a, Saruhan Hünel Ali Şar’a hayat verecek.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı Atv ekranlarında başlayacak.

KURULUŞ OSMAN'IN 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!"

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.