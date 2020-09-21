Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığı Bozdağ Film’e ait olan Kuruluş Osman yeni sezonu için geri sayım başladı. Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi birçok yeni ve usta oyuncuyu kadrosuna kattı. Özellikle Cüneyt Arkın’ın kadroya dahil olması binlerce izleyiciyi heyecanlandırdı. Yakında başlayacak dizinin tanıtım fragmanı da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?



KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlamasının ardından kısa süre içerisine sosyal medyada gündem oldu. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta oyuncuların yer aldığı tanıtım fragmanı izleyenleri heyecanlandırmayı başardı. Kuruluş Osman yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yapımcıların yaptığı açıklamalarda “Yakında” ifadesi kullanıldı.