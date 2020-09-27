Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyicilerden tam not aldı. ATV ekranında yayınlanan dizi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in obaya geri döneceği açıklanırken, etkileyici savaş sahneleri seyirci de merak uyandırdı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait.
Kuruluş Osman yeni sezonundan ATV ekranında yayımlanmaya devam edecek. Etkileyici savaş sahneleri ve yeni oyuncu kadrosu ile Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Ertuğrul Bey'in Kayı Obası'na dönüşü fragmanda yer verilen sahnelerden biri oldu. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranların sevilen yapımlarından Kuruluş Osman yen sezonu merak ediliyor. Yapımcılığı ve senaryosu Mehmet Bozadağ'a ait olan Kuruluş Osman'dan 2. sezon fragmanı geldi. Dizinin kadrosuna yeni katılan Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir ve Emin Gürsoy da fragman da yer alan isimler arasında.
Kuruluş Osman yeni sezonu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu için birçok yeni mekân inşa edilirken, yenilenen kostümler, mekanlar ve sürpriz karakterler dizinin hayranlarının beklentisini zirveye taşıdı.