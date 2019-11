Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Heyecanla beklenen Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı!

Kuruluş Osman ne zaman çıkacak? sorusu dizinin başlamasını bekleyen binlerce kişi tarafından aratılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizide Burak Özçivit’in partnerinin kim olacağı da merak ediliyordu. Aslıhan Karalar dizide yer alacağını açıkladı. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisi yayın tarihi

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı dizinin çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihi ile ilgili açıklamayı yaptı. Karalar yaptığı açıklamada: “Kısmetse 20 Kasım akşamı ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekiple çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sözleri dikkat çekiyor.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır.

2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve "gelecek vadeden" seçilmiştir.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 da "Eksi 18" adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. 2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv'de yayınlanan "İhanet "Dizisinde rol aldı.

2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Burak Özçivit, İngilizce biliyor. Araba kullanmak, spor yapmak ve futbol oynamaktan hoşlanıyor.

Rol Aldığı Diziler Ve Filmler:

2011 – 2012 – Muhteşem Yüzyıl (Malkoç oğlu)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Çetin Ateşoğlu)

2010 – İhanet (Emir)

2008-2009 – Baba Ocağı (Güven)

2008 – Zoraki Koca (Ömer Özpolat)

2007 – Musallat (Suat)

2006 – Eksi 18 (Murat)