Kuruluş Osman “Kutlu Rüya” sahnesi izleyicileri hayran bıraktı! Osman Gazi'nin rüyası...

Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son yayınlanan son bölümünde Osman Gazi’nin gördüğü “Kutlu Rüya” sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu.



Yaralı bir şekilde Şeyh Edebali’nin yanına getirilen Osman Bey tedavi edildi ve dinlenmeye bırakıldı. Tedavi sonrası derin uykuya dalan Osman Bey ise üç kıtaya hükmedecek cihan imparatorluğunun rüyasını gördü.

Rüyasını Şeyh Edebali'ye "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebali'den "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı. İşte o sahne...

Kuruluş Osman'da Osman Bey'in gördüğü 'Kutlu Rüya'