Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,942
  • 6,5951
  • 286.025
  • 113329
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran sahne! Osman ve Alpleri yakalandı

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran sahne! Osman ve Alpleri yakalandı

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran sahne! Osman ve Alpleri yakalandı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 6. bölümde Osman ve Alplerinin yakalanması izleyenleri ekran başına kilitledi. İşte o sahne

Çarşamba günleri Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman ile Salvador karşı karşıya geliyor. Aybars’ın katilini arayan Osman intikam almak için Salvador’a meydan okuyor.

Osman ve Alpler Salvador’un adamlarının hakkından gelseler de pusuya düşürüldüklerinin farkına varmıyorlar ve bir anda arkalarından vuruluyorlar. Etrafı askerlerle çevrili olan Osman çaresiz kalıyor ve Salvador’un kılıcını at çağrısına uymak zorunda kalıyor. İşte izleyicilerini ekran başına kilitleyen o sahne:

 

 


Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı aldattı mı?
Bengü'ye büyük şok! 400 bin TL tazminat ödeyecek
Serenay Sarıkaya o akımı tiye aldı!
EDHO'da yürekleri dağlayan ölüm!

Savunma Sanayii Başkanı Demir Açıkladı: Yakında Kendimiz Üretebileceğiz!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son 10 yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı