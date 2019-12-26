Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran sahne! Osman ve Alpleri yakalandı

Çarşamba günleri Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman ile Salvador karşı karşıya geliyor. Aybars’ın katilini arayan Osman intikam almak için Salvador’a meydan okuyor.

Osman ve Alpler Salvador’un adamlarının hakkından gelseler de pusuya düşürüldüklerinin farkına varmıyorlar ve bir anda arkalarından vuruluyorlar. Etrafı askerlerle çevrili olan Osman çaresiz kalıyor ve Salvador’un kılıcını at çağrısına uymak zorunda kalıyor. İşte izleyicilerini ekran başına kilitleyen o sahne: