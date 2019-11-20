Kuruluş Osman için nefesler tutuldu! Bugün yayınlanacak 1. bölümde neler yaşanacak?

Engin Altan Düzyatan'dan başrolü devralan Burak Özçivit, aylardır bu proje için emek veriyor. Askeri eğitimler alan, dağlarda kamp yapan ünlü oyuncu, rolünün hakkını verebilmek için çok çalıştığını söyleyerek 'Beğenilmesini ümit ediyorum' dedi.

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve yayına girmeden birçok ülkeye satılan ‘Kuruluş Osman’ın fragmanı bile sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

İLK BÖLÜM ÖZETİ

İlk bölümün konusu ise şöyle; Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır.

Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

KİMLER ROL ALACAK?

Osman karakteriyle başrolü canlandıracak olan Burak Özçivit'in yanı sıra dizide sürpriz isimler yer alıyor. Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle; İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos).