Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten olay paylaşım!

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçvit yaptığı 'final' paylaşımı ile izleyicilerin kafalarını karıştırdı. Burak Özçivit, dizinin 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'finale doğru' notunu düştü.

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, dizinin 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'finale doğru' notunu düştü.

Kuruluş Osman'la ilgili bu mesaj dizi final mi yapıyor düşüncesini akıllara getirirken gerçek dizinin çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle anlaşılacak.

Kuruluş Osman'ın 26. bölümünde neler yaşanacak?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi?