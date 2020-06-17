Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8533
  • 7,6911
  • 379.76
  • 111053
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten olay paylaşım!
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:59 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten olay paylaşım!

Kuruluş Osman final mi yapıyor" Burak Özçivit'ten olay paylaşım!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçİvit yaptığı son paylaşım, izleyicilerin aklına 'dizi final mi yapıyor?' sorusunu getirdi.

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçvit yaptığı 'final' paylaşımı ile izleyicilerin kafalarını karıştırdı. Burak Özçivit, dizinin 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'finale doğru' notunu düştü.

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, dizinin 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'finale doğru' notunu düştü.

Kuruluş Osman'la ilgili bu mesaj dizi final mi yapıyor düşüncesini akıllara getirirken gerçek dizinin çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle anlaşılacak.

Kuruluş Osman'ın 26. bölümünde neler yaşanacak?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi?

Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret
Rusların gözü Türkiye'den gelecek haberde: Teyit bekliyoruz
ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı
Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
Nihat Özdemir'den beklenen F.Bahçe hamlesi geldi
'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

'Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var'

Van'da otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

Van'da otlu peynir bidonunda 33 kilo eroin bulundu

Pençe-Kaplan operasyonundan ilk kareler

Pençe-Kaplan operasyonundan ilk kareler

Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı

Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı