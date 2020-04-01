Kuruluş Osman Ertuğrul Bey obaya ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey geri dönecek mi?

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey obaya ne zaman gelecek? sorusu tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Heyecanlı sahneleri ile izleyicleri ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman'da bu hafta yine nefesler kesilecek. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNECEK Mİ?



Son olarak rol aldığı Kurşun dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından Engin Altan Düzyatan’ın yeniden sakal bırakmaya başlaması sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili son yaptığı açıklamada "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı netlik kazanmış değil. Oyuncunun diziye katılıp katılmayacağı dizideki gelişmelere ve yapımcı ile yapılacak görüşmelere göre şekillenecek.

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izleyen Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.