Bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman Ertuğrul Bey geri mi dönüyor? Ertuğrul Bey obaya geri dönecek mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Diriliş Osman 'ın devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in ismi sık sık geçerken diziye dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL BEY GERİ Mİ DÖNÜYOR?



Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey karakterinin diziye dönmesiyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Son olarak rol aldığı Kurşun dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından Engin Altan Düzyatan’ın yeniden sakal bırakmaya başlaması sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili son yaptığı açıklamada "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı netlik kazanmış değil. Oyuncunun diziye katılıp katılmayacağı dizideki gelişmelere ve yapımcı ile yapılacak görüşmelere göre şekillenecek.

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izleyen Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.