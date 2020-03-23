Kuruluş Osman ekibi trafik kazası geçirdi! Sağlık durumları nasıl?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı diziler bir bir setlerini iptal etmeye başladı. Son olarak bunlara Kuruluş Osman ekibi de dahil oldu. Dizi ekibi son çekim sonrası paydos yapıp dağılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası geçirdi.

KURULUŞ OSMAN EKİBİNİN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Ekip, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazada bazı çalışanların şok olduğu öğrenildi. Olay sonrası bir bilgilendirme metni yayınlandı. O bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

KURULUŞ OSMAN EKİBİNDEN SAĞLIKÇILARA DESTEK!

Öte yandan ekip, geçen günlerde canla başla koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına dualarını kısa bir şekilde videoya çevirdi.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey Balgay'ı tuzağa düşürmek için Yannis'le anlaşır. Ancak Yannis ihanet eder. Bu sırada abisi Gündüz'ün Balgay'ın elinde olduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay'ın otağını basar. Adamlarını öldürdüğü sırada amcası Dündar Bey, gelir. Ancak Dündar alpleriyle beraber Osman Bey'e saldırır. Bu sırada Batur kaçar. Ancak Batur, Alişar Bbey'in eline düşer. Alişar Bey Batur'u öldürür. Batur'un ölmüş halde Kayı obasına girer. Herkes Osman'ın öldürdüğünü düşünür. Osman Bey ise Bbalgay'ı tuzağına düşürür.