Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Moğollar’ın Söğüt, Kayı ve bölgedeki Türk obalarını işgal etmesi dizinin tansiyonunu artıracak.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay’ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır.

Anadolu’nun uç topraklarına yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye’ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey’e sancakbeyi olmasını teklif eder.