Kuruluş Osman dizisine sürpriz transfer! Bakın yeni sezonda kimler olacak...

Atv’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir başarıya imza atan dizi yeni sezon kadrosunu da genişletiyor.



Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın’ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Tv 100’ün haberine göre Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan ile Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Erkan Avcı, Çukur dizisinde Karakuzular’ın lideri olarak ekrana gelmiş ve Çeto karakteriyle dikkat çeken bir rol üstlenmişti. Erkan Avcı, her oynadığı rolü fenomen haline getiren isimlerden birisi olmayı da başarıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisinde kimi oynayacağı şimdiden merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Tamer Yiğit’in de kadroya dahil olması heyecan yaratmıştı. Usta ve son dönemin başarılı genç isimlerinin kadroya eklenmesiyle Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezonda heyecanı iyice artıracağı belli oluyor.