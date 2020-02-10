Kuruluş Osman dizisine flaş transfer! O ünlü isim kadroya dahil oldu

Atv'de ekrana gelen "Kuruluş Osman" dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bozdağ Film'in imza attığı dizi Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

YURDAER OKUR DA KADROYA DAHİL OLDU

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı dizinin kadrosuna flaş bir oyuncu katılacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adı bu sezon "Yeni Hayat" ve "Zümrüanka" gibi projelerde de geçen Yurdaer Okur, "Kuruluş Osman"da kadrosuna katıldı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Okur, reyting rekortmeni dizide Moğol komutanı rolüne hayat verecek.