Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması

Menajeriyle uzun süre toplantı yapıp sohbet eden Engin Altan Düzyatan, muhabirlerle karşılaşınca soruları yanıtladı. Düzyatan, "Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok." dedi.

Daha sonra ünlü oyuncu, genç hayranlarıyla fotoğraf çekilip AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.