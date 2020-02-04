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  3. Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması

Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması

Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun dizisiyle ekrana dönen, ancak erken final nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Menajeriyle uzun süre toplantı yapıp sohbet eden Engin Altan Düzyatan, muhabirlerle karşılaşınca soruları yanıtladı. Düzyatan, "Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey henüz yok." dedi.

Daha sonra ünlü oyuncu, genç hayranlarıyla fotoğraf çekilip AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.


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