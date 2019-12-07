Kuruluş Osman dizisinde büyük hata! Sosyal medyada olay oldu

Kısa sürede fenomen haline gelen Kuruluş Osman, son yayınlanan bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki hata bazı izleyicileri şaşırttı. Burak Özçivit'in kuşağında telefon olduğunu fark eden izleyiciler, sosyal medyadan dizi ekibine yorum yağdırdı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bazı kullanıcılar, "O telefonu çıkarsaydınız keşke kuşağın içinden" sözleriyle ekibin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.