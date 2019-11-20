Kuruluş Osman Burçin Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar kaç yaşında?

Kuruluş Osman Burçin Hatun kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman için heyecanla beklenen gün geldi. Dizi 20 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Aslıhan Karalar dizide Burçin karakterine hayat verecek. Kuruluş Osman’ın Burçin Hatunu Aslıhan Karalar kaç yaşında? sorusunun yanıtı haberimizde..

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN'İ ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Kuruluş Osman’ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi oldu.

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN HATUNU KİMDİR?

Burçin Hatun Aybars'ın sevdiği kızdır. Bamsı Alp'in zeki oğlu Aybars ile Burçin Hatunun düğünleri olacaktır. Aygül ile de yakın arkadaştır.