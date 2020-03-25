Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Mart Atv yayın akışı

25 Mart Atv yayın akışı yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba günleri Atv ekranlarında reyting rekorları kıran iddialı yapım Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimig ünlerde corona virüs vakası nedeni ile diziler setlere ara verdiklerini açıklamıştı. Bu açıklamayı yapan diziler arasında Kuruluş Osman da yer aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de Atv ekranlarında yayınlanacak.

25 MART ATV YAYIN AKIŞI

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

"Dündar Bey'n ölümü benm elmden oldu!"

Osman Bey ve Alpler, Balgay ve nökerlern pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla şbrlğ yapmasının bedeln ödetr. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Bey km olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbet ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey' kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alşar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl br hamle yapacak?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.