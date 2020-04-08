Kuruluş Osman bu akşam var mı, neden yok? Kuruluş Osman 18. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kuruluş Osman 17. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 18. bölümü heyecanla bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

8 Nisan ATV yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ekranlara gelmiyor. Henüz resmi açıklama yapılmamasına karşın birçok dizi gibi corona virüs salgını nedeni ile setlere ara verildiği tahmin ediliyor.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜM ÖZETİ

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.