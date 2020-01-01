Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? 1 Ocak Çarşamba Atv yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? sorusu 1 Ocak Çarşamba günü aratılan konular arasında yerini aldı. Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicilerine soluksuz dakikalar yaşatıyor. 1 Ocak Çarşamba gününün yılbaşı olması nedeniyle diziyi yayında göremeyen izleyiciler de ‘Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimiz içerisinden 1 Ocak Çarşamba Atv yayın akışına ulaşabilirsiniz

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Özge Törer gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi Çarşamba günleri yayınlanıyor. Fakat 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı olması nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yeni bölümün 8 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

1 OCAK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

1 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarında saat 20.00’de Malefiz adlı yabancı film yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti filmi izleyiciyle buluşacak.