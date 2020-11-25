Kuruluş Osman Arnavutluk'a damga vurdu! Haftanın iki günü yayınlanan 'Kuruluş Osman' zirveye oturdu

Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen ‘Kuruluş Osman’, Arnavutluk’un en çok izlenen dizisi oldu. İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN’da ‘Osmani’ ismiyle başlayan ve haftanın iki günü prime time’da ekrana gelen ‘Kuruluş Osman’, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.







