Kuruluş Osman Alişar kimdir? Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kaç yaşında?

Kuruluş Osman Alişar kimdir? sorusu Kuruluş Osman dizisini seyredenler tarafından merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete kuruluş geçiş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Dizide Germiyanoğlu Alişar Bey’e ünlü oyuncu Saruhan Ünel hayat verecek. uruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. İşte yanıtı..

KURULUŞ OSMAN'IN ALİŞAR'I SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel 1970 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 7 Ocak doğumlu olan Saruhan Hünel'in annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Saruhan Hünel, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Saruhan Hünel, lisedeki tekstil bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Hünel, çeşitli sebeplerden okuluna devam edemedi. Modellik yapmaya başlayan Saruhan Hünel zaman içerisinde dizilerle vatandaşların karşısına çıktı. Emrah ile birlikte oynadığı filmlerle beğeni kazanan Saruhan Hünel'in kardeşi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aslı Hünel'dir.