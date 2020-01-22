Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle izleyenlerine dolu dolu dakikalar yaşatıyor. Diriliş Ertuğrul’un devam niteliğinde olan dizi 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesini anlatıyor. Son bölümde ise Ertuğrul Bey’in hastalandığı haberi ve Osman’ın yakalanması obada şok etkisi yaratıyor. Peki, Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman son bölümünde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük etki aratıyor. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getiriyor. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.