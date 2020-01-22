Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?
Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Atv’nin sevilen dizisi için nefesler tutuldu. Yeni yılın ilk haftalarında reklam anlaşmaları sebebi ile diziye ara verilmişti. Kuruluş Osman 7. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve yaşananlar…
“Kuruluş Osman 7. Bölüm bu akşam var mı?” sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattığı görülüyor. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacağı merakı daha da artırdı. Haberimiz içerisinden 22 Ocak ATV yayın akışına ve dizinin fragmanına ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
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Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 22 Ocak akşamı ekrana gelecek.
22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV gün ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV ana haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Son Durak