Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?

“Kuruluş Osman 7. Bölüm bu akşam var mı?” sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattığı görülüyor. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacağı merakı daha da artırdı. Haberimiz içerisinden 22 Ocak ATV yayın akışına ve dizinin fragmanına ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 22 Ocak akşamı ekrana gelecek.

22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV gün ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV ana haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Son Durak