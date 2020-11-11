Kuruluş Osman 33. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 33. bölümü ile izleyenlere soluksuz dakikalar yaşattı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil edildiği yeni sezonda Osman Bey ve Ertuğrul Bey’in hasreti sonlandı. 33. bölümde ise Savcı Bey ile Osman Bey arasındaki gerilim iyice tırmandı. Kuruluş Osman 33. bölüm özeti ve 34. bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜM ÖZETİ

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.