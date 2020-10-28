Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 31. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yakından takip ediliyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman her çarşamba ATV'de yayınlanıyor. Yeni bölümde Bamsı Bey'in obaya geri dönmesi geceye damgasını vurdu. Dikkat çeken aksiyon sahneleri ile Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 31. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi?

Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne?