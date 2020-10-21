Kuruluş Osman 30. yeni bölüm izle! Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların efsane dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 21 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 30. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni sezonda birbirinden yetenekli ve ünlü isimleri kadrosuna katan dizi çarşamba akşamı izlenen diziler arasında ilk sırada yer alıyor. Kuruluş Osman 30. bölüm izleme linki ve 31. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



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KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın 21 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 30. bölümde hasret sona eriyor. Osman Bey uzun süredir hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.