Sezonun en çok izlenen ve reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman’ın bu haftaki yeni bölümünde; Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Peki, Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni fragman geldi mi? İşte tüm detaylar..

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.