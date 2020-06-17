Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 26. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Bozdağ Film tarafından yapımcılığı üstlenen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Osman Bey obaya yapılan baskını başarılı bir şekilde önlüyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



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KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Atv ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman’ın 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 26. bölümünde; Kayı Obası'ndaki büyük savaşın sonunda Sofia kaçıyor, Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor. Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Osman Bey Kulucahisar kalesine yapacağı baskınla Sofia’nın zulmüne son vermek istiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.