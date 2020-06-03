Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kuruluş Osman 24. yeni bölümünde heyecan yine dorukta. Yeni bölümde Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm gelişmeler..

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KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?



Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir.

Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?