Kuruluş Osman 25. bölüm izle! Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine araştırılmaya başlandı. Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 25. bölümünde Balgay, Kongar ve Osman Bey’e tuzak kuruyor. Bu tuzakta Alpleri ile birlikte mücadele eden Osman Bey uzun süredir ittifak olduğu Balgay ile karşı karşıya geliyor. İşte Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar...



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KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜM ÖZETİ

Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Dizinin 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Sofia tarafından düğün toyuna kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, tüm gücüyle mücadelesine devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la karşı karşıya geliyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.

Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.