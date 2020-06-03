Kuruluş Osman 24. bölüm izle! Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin başrollerini başarılı oyuncu Burak Özçivit üstleniyor. Dizinin 3 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 24. bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun’un düğün hazırlığı yapılırken obayı büyük bir tehlike bekliyor. Peki, Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde...



KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.