Kuruluş Osman'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 24. yeni bölümde neler olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Alişar ve Dündar'ın cezasını kesiyor. "Devlet Olma Vakti" nin geldiğine işaret ediyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Kuruluş Osman bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek.

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmnaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali