Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yine çok özel bir bölümle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Dizinin 21. bölümünde Moğollardan kaçmayı başaran Osman Bey gördüğü rüyanın etkisinde kalıyor ve Şeyh Edebali’den manevi destek alıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar...



KURULUŞ OSMAN 22. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 20 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 22. bölümünde Osman Bey Moğolların elinden kaçmayı başarıyor. Yaralı halde olan Osman Bey dinlenirken gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor!

KURULUŞ OSMAN 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.