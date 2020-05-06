Kuruluş Osman 20. bölüm izle! Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman yayınlanan 20. bölümüyle ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin 20. bölümünde Alişar Dündar ile ilgili kötü planlarını anlatıyor. Osman ise amcası Dündar Bey’i karşısına alıyor ve gerçekleri anlamasına ikna etmeye çalışıyor. Peki, Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti ve izleme linki...



KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

KURULUŞ OSMAN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.